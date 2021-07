Vaccini, ritmo record in Spagna: 1,5 milioni di dosi in 48 ore

Ansa

La Spagna batte un nuovo record giornaliero per quanto riguarda la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Giovedì sono state somministrate 765.399 dosi, 20.810 in più rispetto al giorno prima. In totale, si tratta di 1.512.988 dosi in 48 ore. Una cifra di persone vaccinate di poco inferiore a quella dell'intera popolazione della seconda città della Spagna, Barcellona.