Vaccini, Pfizer identifica "falsi" delle sue dosi in Messico e Polonia

Pfizer ha identificato alcuni falsi del suo vaccino anti-Covid in Messico e in Polonia. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che le fiale sono state sequestrate dalle autorità locali e sottoposte a test che hanno confermato la contraffazione. In Messico circa 80 persone hanno ricevuto il falso vaccino, venduto per mille dollari a dose. In Polonia, invece, le dosi non sono state somministrate a nessuno.