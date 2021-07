Vaccini, Oms: "Prove limitate sull'utilità della terza dose"

IPA

Per l'Organizzazione mondiale della Sanità non è chiaro se una terza dose di richiamo per il vaccino anti-Covid-19 sia utile per mantenere la protezione contro il virus. Al momento, riferisce l'Oms, "le prove sono limitate". I dati disponibili su quanto tempo duri la protezione dalle dosi attuali, infatti, sono ancora parziali e "non è chiaro se una dose di richiamo aggiuntiva sia vantaggiosa e per chi".