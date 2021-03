Vaccini, Macron: "Ue punta a produrre 2-3 miliardi di dosi l'anno"

Ansa

"L'Ue ha istituito una politica industriale globale per raggiungere una capacità di circa 2-3 miliardi di dosi all'anno entro la seconda metà di quest'anno". Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron. "Saremo in grado di soddisfare le nostre esigenze ed esportare in modo massiccio", ha aggiunto. Inoltre Macron ha annunciato che "nuove misure" per combattere la pandemia saranno prese "nei prossimi giorni e settimane".