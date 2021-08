Vaccini, Macron: in Francia da settembre terza dose ad anziani e vulnerabili 

ansa

La Francia somministrerà la terza dose di vaccino anti Covid ad anziani e fasce più vulnerabili da settembre. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, sottolineando come sia "stato verificato che per lottare contro questo virus siano necessari dei richiami. Servirà verosimilmente una terza dose. Non per tutti, non subito. Ma in ogni caso, per i più fragili e i più anziani".