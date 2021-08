Vaccini, la Cina darà ad altri Paesi 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021

Ansa

La Cina fornirà due miliardi di dosi di vaccini contro il Covid al resto del mondo entro la fine del 2021 e donerà 100 milioni di dollari al programma Covax, sotto la guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il presidente Xi Jinping ha assicurato che Pechino "continuerà a fare tutto il possibile per aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte alla pandemia".