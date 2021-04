Vaccini, l'Ue ha avviato azione legale contro AstraZeneca

Ansa

"La Commissione europea ha avviato un'azione legale nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 Stati membri". Lo ha annunciato un portavoce dell'esecutivo comunitario precisando che "alcuni termini del contratto non sono stati rispettati e la società non è stata capace di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna delle dosi di vaccino in tempo".