Vaccini, Johnson&Johnson avvia test sui ragazzi di 16 e 17 anni

Johnson&Johnson ha avviato i test del suo vaccino per il Covid-19 sugli adolescenti, cominciando con quelli di 16 e 17 anni. Gli adolescenti si uniranno allo studio del vaccino già in corso sugli adulti, cominciato a settembre. Dopo che verranno analizzati i dati di questi ragazzi, la fase di prova si estenderà agli adolescenti di età compresa fra 12 e 15 anni. J&J ha fatto sapere che i primi giovani vengono testati nel Regno Unito e in Spagna.