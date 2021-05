Vaccini, in Gran Bretagna oltre 60 milioni di dosi somministrate 

Ansa

In Gran Bretagna sono state somministrate oltre 60 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Nelle ultime 24 ore sono state registrate solo 5 vittime, numero più basso in Europa. Le prime dosi inoculate sono salite a quasi 38 milioni mentre le seconde sono a circa 22,7 milioni, il 72% e il 43% dell'intera popolazione over 16. Il governo Johnson ha disposto un'ulteriore accelerazione dei richiami per fronteggiare la diffusione della variante indiana.