Vaccini, fonti Ue: governi divisi sulla redistribuzione delle dosi

Sulla ridistribuzione delle dosi di vaccini le posizioni dei governi sono ancora lontane. Difficilmente si troverà, affermano fonti Ue, una soluzione al vertice europeo. La Commissione insiste per l'allocazione delle dosi in proporzione alla popolazione , ma gli Stati hanno abbandonato questa strategia. Il nodo è definire la soglia per una ridistribuzione equilibrata delle dosi che alcuni Paesi non hanno voluto acquistare.

Nella bozza si parla anche di certificati digitali interoperabili Covid, i cosiddetti "pass Covid" ."Il lavoro legislativo e tecnico sulla base della proposta della Commissione Ue, per tornare a viaggiare, in futuro, quando le condizioni epidemiologiche del Covid lo permetteranno, dovrebbe essere portato avanti con urgenza", si legge.

"L'Unione europea continuerà a rafforzare la sua risposta globale alla pandemia - è scritto ancora nella bozza -. Il lavoro sulla creazione di un meccanismo di condivisione dei vaccini deve essere portato avanti rapidamente in modo da integrare e supportare il ruolo guida di Covax nel garantire l'accesso universale e la diffusione dei vaccini".

I leader hanno, inoltre, convenuto che "le restrizioni, anche per quanto riguarda i viaggi non essenziali, devono essere mantenute per il momento, perché la situazione epidemiologica resta grave, anche alla luce delle sfide poste dalle varianti". Discorso diverso invece per le merci e i servizi, il cui flusso 2deve continuare a essere garantito all'interno del mercato unico, anche utilizzando i corridoi verdi".

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto il punto con i leader dell'Ue sullo stato di consegne, export e somministrazioni dei vaccini contro il Covid-19. ll 4,1% della popolazione europea (18,2 milioni di persone) ha ricevuto la seconda dose di uno dei vaccini contro. Inoltre, l'Ue si aspetta di ricevere 360 milioni di dosi dei vaccini nel secondo trimestre, di cui 200 milioni da Pfizer, 25 milioni da Moderna, 70 milioni da AstraZeneca (inizialmente erano 180 milioni) e 55 milioni da Johnson&Johnson. Dal 1 dicembre a oggi l'Unione europea ha esportato 77 milioni di dosi dei vaccini in 33 Paesi. Alla fine di questa settimana, ha aggiunto Von der Leyer, saranno in totale 88milioni le dosi distribuite nell'Ue grazie alla strategia guidata da Bruxelles. Di queste 62 milioni sono state inoculate.

Nello specifico di AstraZeneca, fonti Ue hanno fatto sapere che l'azienda farmaceutica ha consegnato in totale solo circa 18 milioni di dosi all'Unione europea. Da contratto l'azienda anglo-svedese si era impegnata a consegnare 120 milioni di dosi per il primo trimestre, una cifra che poi la Big Pharma aveva tagliato a 30 milioni, mettendo in difficoltà vari Paesi dell'Ue, che avevano puntato le loro campagne vaccinali sulla casa farmaceutica di Oxford.

Inoltre, di 77 milioni di dosi di vaccino esportate dall'Ue da dicembre ad oggi, 21 milioni sono andati nel Regno Unito. Si tratta soprattutto di sieri di Pfizer, ma anche oltre un milione di immunizzanti da AstraZeneca, partiti dal territorio dell'Unione tra dicembre e gennaio, prima dell'entrata in vigore del meccanismo di autorizzazione all'export.