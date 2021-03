Vaccini, fonti Ue: AstraZeneca ha consegnato solo 18 milioni di dosi

Ansa

AstraZeneca ha consegnato in totale circa 18 milioni di dosi all'Unione europea, secondo quanto si apprende da fonti Ue. Secondo il contratto invece l'azienda anglo-svedese si era impegnata a consegnare 120 milioni di dosi per il primo trimestre. Il colosso farmaceutico aveva tagliato tale cifra a 30 milioni mettendo in difficoltà vari Paesi dell'Ue che avevano puntato le loro campagne vaccinali sulla casa di Oxford.