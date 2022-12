Vaccini Covid, Ue al lavoro per cambiare i contratti d'acquisto

I contratti per la fornitura dei vaccini anti Covid "devono prendere in considerazione l'attuale situazione, le aziende dovrebbero mostrare flessibilità".

Lo ha detto la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, indicando che i contatti con le case farmaceutiche sono in corso. "Ho informato i ministri che li appoggio al 100% nel loro desiderio di modificare gli accordi. La strategia Ue è stata un successo riconosciuto da tutti i ministri, ma non siamo più nel picco della pandemia e questo impatta direttamente la richiesta di vaccini".