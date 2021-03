Vaccini, AstraZeneca: disposti a cedere le licenze di produzione

Ansa

AstraZeneca è disposta a "cedere le licenze di produzione del vaccino per accelerare". Lo annuncia l'a.d. di AstraZeneca Italia Lorenzo Wittum, precisando: "E' quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi: i 20 stabilimenti di produzione non sono solo nostri. Per farlo ci serve un partner capace di gestire questo processo di produzione, perché il trasferimento tecnologico non è facile, e che abbia capacità di produzione di decine di milioni al mese".