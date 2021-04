Vaccini anti-Covid, in Spagna superate le 500mila dosi in un giorno

Ansa

La Spagna ha superato per la prima volta la barriera delle 500mila dosi di vaccini anti-Covid somministrate in un giorno. Lo riporta l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute: in 24 ore sono state realizzate 504.823 iniezioni. Grazie a questa accelerazione, la Spagna sfiora un quarto della popolazione vaccinato con una dose (24,8%) e un abitante su dieci con due dosi (9,9%).