Usa, Yellen avverte: rischio default dal primo giugno

Gli Usa potrebbero entrare in default il primo giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito.

L'avvertimento arriva dal segretario al Tesoro, Janet Yellen: "Date le attuali previsioni, è imperativo che il Congresso agisca prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito in modo da fornire la certezza a lungo termine che il governo continui a effettuare i pagamenti", ha detto. Intanto il presidente Joe Biden ha parlato con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, dell'estensione del debito nazionale per evitare un default.