Usa, voleva attaccare la Casa Bianca e la Statua della Libertà: arrestato dall'Fbi

Aveva come obiettivo attaccare la Casa Bianca, la Statua della Libertà e altri edifici federali a Washington. Hasher Jallal Taheb, di 21 anni, è stato però fermato e arrestato dall'Fbi, nello Stato americano della Georgia, al termine di un'indagine durata un anno. Lo riportano i media americani. Il giovane, che era radicalizzato, voleva usare dispositivi esplosivi fatti in casa e razzi anticarro per portare avanti gli attacchi.