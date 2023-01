Usa valutano vaccini annuali per il Covid come per l'influenza

Negli Usa la Food and Drug Administration sta valutando l'ipotesi di richiedere vaccini annuali per il Covid, sul modello di quelli dell'influenza.

Le autorità sanitarie intendono anche proporre il ritiro dal mercato dei vaccini originali per il coronavirus, lasciando a disposizione solo le dosi bivalenti. Lo riportano i media americani, citando le proposte stilate dalla Fda in vista della riunione in calendario giovedì per valutare la strategia da attuare per i vaccini contro il Covid, incluse le dosi da offrire e la loro programmazione.