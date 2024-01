Usa, "rapito" e costretto dagli hacker all'auto-isolamento: ritrovato uno studente cinese

Uno studente cinese è stato trovato congelato ma vivo negli Stati Uniti, dopo che ai suoi genitori sono state estorte decine di migliaia di dollari in una truffa di "rapimento informatico".

Kai Zhuang è stato trovato dalla polizia "molto infreddolito e spaventato" in una tenda nelle zone rurali dello Utah. Il 17enne si trovava da solo, costretto dai suoi rapitori hacker ad auto-isolarsi e convinto che se non avesse fatto come dicevano avrebbero fatto del male alla sua famiglia.