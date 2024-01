Usa, uomo armato irrompe in edificio Corte Suprema Colorado: arrestato

In Usa un uomo armato ha fatto irruzione nella sede della Corte Suprema del Colorado e ha aperto il fuoco infliggendo "ingenti danni" all'edificio prima di essere arrestato dalla polizia.

Lo hanno reso noto le autorità locali. L'incidente non sembra essere collegato alla recente sentenza della Corte che ha bandito l'ex presidente Usa, Donald Trump, dal voto per le primarie del 2024. L'uomo armato si è arreso volontariamente alla polizia e non ci sono stati feriti.