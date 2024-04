Usa, lo speaker della Camera agli studenti ebrei: "Non sarete mai soli"

L'antisemitismo "sta crescendo negli Usa, ma agli studenti ebrei della Columbia University dico questo: non sarete mai soli".

Lo ha detto in una conferenza stampa lo speaker repubblicano della Camera statunitense, Mike Johnson, tra le grida di dissenso degli studenti che occupano il campus. Sono varie le manifestazioni di protesta a favore dei palestinesi in vari atenei americani. Scontri con la polizia e arresti all'University of Southern California.