Usa, Twitter segnala il post di Trump sull'immunità al Covid-19

Afp

Il tweet di Donald Trump sul suo essere immune "viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid. Così il social ha commentato il cinguettio in cui il presidente americano ha scritto di aver ricevuto "una totale approvazione dai medici. Ciò vuol dire che non posso prendere il virus (immunizzato) e che non posso trasmetterlo". "Nell'interesse del pubblico" il tweet resterà comunque accessibile.