Da Dora, in Florida, Donald Trump attacca nuovamente il presidente Usa Joe Biden. "Sfido il 'corrotto' Joe a tenere subito un nuovo dibattito contro di me" ha detto il tycoon nel corso di un comizio dove ha anche affermato che il partito democratico "è nel caos". Trump ha poi scherzato su un'altra sfida con il suo rivale, quella a golf. "Gli do 10 colpi di vantaggio e se perdo faro' una donazione a un'associazione di sua scelta", ha dichiarato.