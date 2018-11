Usa, Trump minaccia desecretare documenti devastanti per democratici

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato, in una intervista al New York Post, di desecretare documenti "devastanti" per i democratici se apriranno inchieste contro la sua amministrazione quando a gennaio prenderanno il controllo della Camera. "Se vogliono giocare duro, lo farò anch'io: vedranno quanto devastanti sono quelle pagine", ha detto, riferendosi alla documentazione che ha fatto partire l'inchiesta del Russiagate.