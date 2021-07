Usa, Trump in Florida: "No alle politiche sull'immigrazione di Biden"

Afp

L'ex presidente Usa Donald Trump prosegue la strategia di ritorno in campo: in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, raduna i sostenitori a Sarasota, in Florida e si scaglia contro l'annullamento delle sue politiche sull'immigrazione voluto da Biden. Il tycoon ha anche difeso la Trump Organization dall'accusa di reati fiscali, per i quali è finito nel mirino degli inquirenti il direttore finanziario Allen Weisselberg.