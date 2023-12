Usa, Trump: "Io dittatore? Solo il primo giorno della presidenza"

Donald Trump se rieletto alla Casa Bianca si comporterà come un "dittatore"? "Solo il primo giorno della presidenza quando chiuderò i confini e cancellerò le politiche per il clima ricominciando a trivellare", ha affermato l'ex presidente in un incontro con gli elettori in Iowa trasmesso da Fox News.

"Sono i democratici che abusano del loro potere, non io", ha poi corretto il tiro Trump, spiegando che il primo giorno alla Casa Bianca riprenderà le politiche del suo primo mandato.