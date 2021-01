Usa, Trump condanna la violenza: "i miei veri fan non la giustificano"

IPA

Donald Trump tornato a condannare la violenza, dopo essere stato messo in stato d'accusa per la seconda volta. Il presidente uscente ha assicurato che chi ha assaltato il Congresso "sarà assicurato alla giustizia", sostenendo che nessuno dei suoi veri sostenitori giustificherebbe la violenza. In un video di cinque minuti il tycoon non ha tuttavia accennato all'impeachment, lanciando un appello agli americani: "Superate gli impeti del momento".