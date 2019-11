Usa, Trump chiede a Corte suprema silenzio sulle sue tasse

I legali di Donald Trump hanno presentato ricorso alla Corte Suprema chiedendo di mantenere segrete le dichiarazioni dei redditi del tycoon, vietandone la diffusione. In più gradi i giudici di Manhattan hanno intimato al presidente degli Stati Uniti di presentare le sue dichiarazioni fiscali. E' la prima volta che l'Alta Corte deve esprimersi per decidere se un presidente in carica può godere di tale immunità.