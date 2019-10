Usa, Trump blocca gli abbonamenti al New York Times e al Washington Post: "Diffondono fake news"

Il Presidente americano Donald Trump ha deciso di cancellare gli abbonamenti ai quotidiani The New York Times e The Washington Post , che non saranno più distribuiti alla Casa Bianca. La decisione, comunicata dalla portavoce del Presidente Usa Stephanie Grisham , verrà estesa anche a tutte le agenzie federali. Trump si era già scagliato contro il Nyt accusandolo di essere "nemico del popolo americano" e di diffondere notizie false.

"Si tratta di un risparmio considerevole per i contribuenti", ha commentato la portavoce Grisham in merito alla decisione di Trump. La Casa Bianca manterrà invece attivi gli abbonamenti ai quotidiani Wall Street Journal , USA Today, The Financial Times e The New York Post. "Sono convinto che i giornalisti del New York Times e del Washington Post continueranno a fare giornalismo di qualità senza preoccuparsi se il Presidente li legga", ha aggiunto il Presidente dell'associazione dei corrispondenti Jonathan Karl.

Da quando è alla Casa Bianca, Trump ha avuto un approccio sempre più critico verso alcuni mezzi di informazione, in particolare con il canale televisivo Cnn, a causa dei loro report sulle presunte interferenze nelle elezioni presidenziali. In passato, il tycoon aveva anche soprannominato il Post come "The Amazon-Washington Post", in riferimento a Jeff Bezos, proprietario sia della testata che del colosso dell'e-commerce.