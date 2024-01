Usa, Donald Trump attacca: Biden è il caos, non io | "I mercati crolleranno se non vinco le elezioni"

Donald Trump attacca Joe Biden: "Il caos è lui, non io", ha detto l'ex presidente Usa in un'intervista a Fox news in Iowa, riferendosi a una sua dichiarazione nella quale minacciava "il caos" se non avesse ottenuto l'immunità nel caso federale contro di lui per le interferenze alle elezioni del 2020.

"Penso che i mercati crolleranno se non vinco le elezioni". L'economia è in una situazione terribile, ma la Borsa sta salendo perché sono in testa a Joe Biden in tutti i sondaggi", ha aggiunto Trump.