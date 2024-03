Usa, tre vittime nello Stato dell'Ohio a causa di un tornado

Tre persone sono state uccise da un tornado nello stato americano dell'Ohio, dopo che le tempeste hanno attraversato la parte centrale degli Stati Uniti, ferendo decine di persone e provocando ingenti danni.

Lo hanno annunciato le autorità. "La devastazione è tale che dobbiamo portare attrezzature pesanti in queste aree per spostare i materiali dalle case distrutte, per vedere se ci sono feriti", ha dichiarato alla stampa Randall Dodds, sceriffo della contea di Logan.