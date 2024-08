11 settembre, la mente dell'attacco e due suoi complici patteggiano: eviteranno la pena di morte

L'uomo accusato di aver pianificato l'attacco dell'11 settembre e due dei suoi complici hanno accettato di dichiararsi colpevoli delle accuse di cospirazione in cambio del carcere a vita invece di un processo con pena di morte a Guantanamo. Lo riporta il New York Times, sottolineando che un alto funzionario del Pentagono ha approvato il patteggiamento per Khalid Shaikh Mohammed, Walid bin Attach e Mustafa al-Hawsawi, che sono sotto la custodia americana dal 2003.