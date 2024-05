Tre afroamericani, Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph e Xavier Veal, hanno fatto causa alla American Airlines sostenendo di essere stati fatti scendere da un aereo della compagnia poco prima del decollo in seguito alla lamentela di uno degli assistenti di volo (bianco) sull'odore di un altro passeggero (afroamericano). Secondo quanto riporta la Bbc, i tre non erano seduti insieme, non si conoscevano e affermano che ogni passeggero afroamericano (ce n'erano altri cinque) è stato allontanato dal volo del 5 gennaio da Phoenix (Arizona) a New York. "L'American Airlines ci ha individuato per il fatto di essere neri, ci ha messo in imbarazzo e ci ha umiliato", hanno dichiarato gli uomini in un comunicato congiunto diffuso mercoledì. Da parte sua, l'American Airlines, che ha sede in Texas, ha fatto sapere che sta indagando sulla questione.