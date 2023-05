Usa, il traffico di migranti al confine con il Messico è calato del 50%

Negli Usa gli attraversamenti di migranti al confine con il Messico sono calati del 50%.

E questo è accaduto nonostante la recente scadenza del Title 42, una legge che consente di frenare la migrazione in nome della protezione della salute pubblica e che negli ultimi tre anni aveva imposto restrizioni agli arrivi a causa del Covid. A dirlo è stato il segretario alla sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas, ammettendo comunque, in un'intervista a Cnn, che è ancora "troppo presto" per dire se si sia effettivamente raggiunto un picco degli arrivi.