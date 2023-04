Usa, tiktoker 18enne sconvolge i fan: "Ho espulso l'utero a causa di una flatulenza"

Il racconto "Allora avevo 17 anni. Mi è sembrato di aver deposto un uovo, come se fossi seduta su una pallina da tennis nel mio letto, come se ci fossi sdraiata sopra. Non riuscivo a sentirmi a mio agio e camminando sentivo come se fosse uscito qualcosa", ha spiegato la ragazza. "Non riuscivo a capire cosa fosse. Poi ho scoperto che il mio utero era stato espulso, cosa che di solito non accade fino a quando non hai circa 70 anni. Ho scoperto che quando spingi durante l'evacuazione, indebolisci così tanto il tuo pavimento pelvico che il tuo utero potrebbe venire fuori".

La scoperta Parlando con il magazine d'intrattenimento BuzzFeed, Lauren ha detto di aver "scattato una foto e di essere andata nella stanza di mia madre per chiederle se mi avrebbe portato in ospedale. Erano le tre del mattino e stavo iniziando a dare di matto. Mia madre ha detto che ci avremmo pensato l'indomani. Quando mi sono svegliata verso le dieci del mattino, l'utero era di nuovo dentro di me. Pensavo di aver sognato tutto finché non ho visto la foto che ho scattato". La tiktoker ha aggiunto che la madre l'ha portata in ospedale quel pomeriggio, ma a quel punto era già consapevole di aver subito un prolasso uterino, dopo aver cercato le foto Google.