Usa, Corte nega a TikTok una sospensione della legge per il bando

Resta dunque in vigore la scadenza di metà gennaio, prevista da una legge federale, che richiede la vendita di TikTok o l'imposizione di un divieto di utilizzo negli Stati Uniti. I giudici della Corte d'Appello americana per il Circuito del Distretto di Columbia hanno respinto la richiesta della società di sospendere l'applicazione della legge fino a quando la Corte Suprema non avrà esaminato la sua impugnazione della norma.