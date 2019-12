Usa, terminata alla Camera prima seduta dibattito su impeachment Trump

E' terminata dopo oltre tre ore e mezzo la prima seduta di dibattito sui due articoli per l'impeachment di Donald Trump alla commissione giustizia della Camera. Ognuno dei membri ha avuto cinque minuti a disposizione per illustrare la sua posizione. I lavori riprenderanno alle ore 15:00 italiane, e culmineranno con il voto nella giornata di giovedì. Un voto propedeutico per l'invio degli articoli alla Camera al suo completo per il voto.