Usa, teneva corsi per "convertire" i gay: si scopre omosessuale e lascia la moglie

Nonostante le scuse, Matheson ha anche detto di non voler rinunciare totalmente alla sua fede e al suo lavoro di “terapeuta”. Ha però criticato la cultura della vergogna che ruota attorno all’omosessualità nella sua comunità religiosa in Utah.



Il post - "Il tempo trascorso nel mio vecchio mondo è stato sincero. Ma avevo smesso di crescere, e stavo iniziando a morire. Così ho intrapreso un nuovo percorso di vita, un processo di crescita completamente nuovo", ha scritto Matheson in un lungo post in cui racconta le vicende che hanno portato alla fine del suo matrimonio (un anno fa) e alla sua decisione di fare coming out.



"Se la terapia di conversione non funziona per autori come David Matheson, che ha scritto persino libri sulla pratica di 'conversione', è ingenuo aspettarsi che funzioni per coloro che leggono pubblicazioni tanto ingannevoli", ha dichiarato Wayne Beson di Truth Wins Out, associazione che si occupa di diritti Lgbtq.