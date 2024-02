Usa, studente sparò e uccise 4 compagni a scuola: condannata la madre

La pubblica accusa aveva sostenuto che sia la donna sia il marito fossero responsabili per aver dato una pistola al figlio ignorando i segnali della sua violenza. Quello contro la 45enne Jennifer Crumbley è il primo processo negli Stati Uniti in cui un genitore si è visto contestare un'accusa di omicidio colposo a seguito di una sparatoria a scuola causata dal figlio.

Tgcom24

Erano quattro i capi d'imputazione per omicidio colposo, uno per ciascuna delle vittime della Oxford High School nella sparatoria del 2021. Suo marito, James Crumbley, 47 anni, affronterà a marzo un analogo processo. Il figlio della coppia, Ethan, aveva 15 anni al momento in cui sparò con una pistola semiautomatica. Si è dichiarato colpevole nel 2022 di quattro capi di imputazione per omicidio di primo grado e altre accuse ed è stato condannato all'ergastolo senza condizionale a dicembre.