Caso Stormy Daniels, all'ex pornostar che ha fatto condannare Trump 900mila dollari da una raccolta fondi online

I sostenitori di Stormy Daniels, in arte Stephanie A. Gregory, hanno raccolto più di 900mila dollari per aiutarla a trasferirsi in una casa più sicura e mettersi quindi al riparo dalle minacce ricevute dopo la condanna di Donald Trump e per ripagare le spese legali. La raccolta fondi du GoFundMe è stata avviata da un amico dell'ex pornostar 45enne, il quale, di recente, ha raccontato le molestie e le minacce ricevute dalla donna da parte dei simpatizzanti dell'ex presidente Usa. "Stormy ha bisogno di aiuto per trasferire la sua famiglia in un luogo sicuro", ha scritto Dwayne Crawford sulla pagina delle donazioni.