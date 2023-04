Usa, Stato di Washington approva divieto fucili semiautomatici

In Usa lo Stato di Washington ha approvato il divieto di oltre 50 modelli di fucili semiautomatici, inclusi gli Ar-15 divenuti i più utilizzati nelle sparatorie di massa.

La misura approvata ne vieta le vendite future, la distribuzione, la produzione e l'importazione fatta eccezione per le vendite alle forze dell'ordine e ai militari. La legge entrerà in vigore non appena il governatore Jay Inslee l'avrà firmata.