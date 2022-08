Usa, spopola la tendenza di dare ai figli i nomi delle città | Firenze è la più gettonata

Essere originali per gli americani significa dare a bambini e bambine nomi di città visitate e tra le più gettonate, secondo una classifica di Forbes Advisor, è una tappa italiana: Firenze , con la variante inglese "Florence". Segno che il capoluogo toscano è davvero così amato dagli statunitensi. Non è una moda vera e propria, ma sta prendendo piede negli Usa e potrebbe arrivare presto anche in Italia.

La classifica - Firenze

si trova al primo posto

165mila

Stato di New York.

Guadalupe

Orlando

sia nella classifica generale - per nomi maschili e femminili - sia in quella dei nomi solo femminili. Quasisono gli americani che portano il nome ispirato alla città di Dante, meta turistica per eccellenza. "Florence" è molto popolare nelloAl secondo posto c'è, isola vulcanica dell'oceano pacifico, molto utilizzato in California. E, ancora, a chiudere il podio c'è, capoluogo della Contea di Orange in Florida, nome maschile diffuso nel territorio.

Le scelte -

passioni e hobby

40 per cento negli Stati Uniti

Milano è solo all'undicesimo posto della classifica.

Spesso le scelte arrivano dadei genitori dei nascituri. In genere si preferiscono le mete più amate. I nomi delle città ispirati ai viaggi sono in crescita dele questa potrebbe diventare una moda consolidata.