Usa, spari vicino a Filadelfia: 3 morti, killer arrestato

È di almeno tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Falls Township, cittadina vicino Filadelfia, negli Usa.

Il killer è stato identificato nel 26enne Andre Gordon. Il giovane avrebbe aperto il fuoco in tre diverse aree per poi fuggire a bordo di un'auto rubata, che è stata poi trovata nei pressi di Trenton. L'uomo, secondo Cnn, si è barricato con alcuni ostaggi in un'abitazione a Trenton, in New Jersey. Gli stessi sono stati poi "evacuati con successo". L'assalitore è stato poi arrestato.