Almeno nove persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria a Detroit, nello Stato Usa del Michigan. L'aggressore è stato fermato dalla polizia e, secondo gli agenti, non ci sarebbe alcun legame fra i feriti e chi ha aperto il fuoco. Un bambino di otto anni è stato colpito alla testa e versa in gravissime condizioni, così come una donna di 39 anni.