Usa, sparatoria in un locale di Los Angeles: "Ci sarebbero vittime"

Caccia all'uomo - Tutto è accaduto durante una serata per studenti all'interno del locale che si trova non lontano dal campus universitario. Ad agire, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato un giovane con una lunga barba vestito di nero. Prima di aprire il fuoco avrebbe lanciato nel locale alcuni fumogeni, poi avrebbe colpito una guardia di sicurezza all'ingresso. "Lo stiamo ancora cercando. Non possiamo confermare che sia in custodia al momento", ha dichiarato il capitano Garo Kuredjian, della polizia della Ventura County.



Un testimone: "Non parlava, sparava soltanto" - "Ero davanti alla porta e ho sentito questi scoppi. Forse tre o quattro. Mi sono buttato a terra. Ho guardato e ho visto la guardia colpita a terra, non so se fosse morto. L'uomo lanciava fumogeni ovunque. Poi si è diretto alla cassa e ha continuato a sparare. Sono fuggito", ha raccontato un testimone alla Abc. "Non ha detto nulla, ha soltanto iniziato a sparare". Un altro testimone ha parlato di almeno 12 spari.



Almeno 11 feriti, c'è anche un poliziotto - Il bilancio provvisorio è di almeno 11 feriti. Tra loro ci sarebbe anche un poliziotto.