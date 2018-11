Usa, sparatoria in un locale di Los Angeles: 12 vittime, ucciso il killer

Usa, sparatoria in un locale di Los Angeles Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Ansa 3 di 24 Ansa 4 di 24 Ansa 5 di 24 Ansa 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 Ansa 18 di 24 Ansa 19 di 24 Ansa 20 di 24 Ansa 21 di 24 Ansa 22 di 24 Ansa 23 di 24 Ansa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche un poliziotto tra le vittime - Lo sceriffo della Contea di Ventura, Geoff Dean, ha annunciato che tra le vittime c'è anche un poliziotto. L'agente, il sergente Ron Helus, tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia, è stato colpito da diversi spari appena entrato nell'edificio ed è morto poco dopo in ospedale. In servizio da 29 anni, sarebbe dovuto andare in pensione il prossimo anno. Dean ha poi spiegato che l'assalitore era già morto all'interno del locale quando gli agenti sono arrivati.



L'assalto durante una festa universitaria - Tutto è accaduto durante una serata per studenti, la "College Country Night" che si svolte ogni mercoledì all'interno del locale non lontano dal campus universitario. Ad agire, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato un giovane con una lunga barba vestito di nero. Indossava una "maschera da sci sulla faccia, ma solo la metà inferiore" e un cappello da baseball nero. Prima di aprire il fuoco avrebbe lanciato nel locale alcuni fumogeni, poi avrebbe colpito una guardia di sicurezza all'ingresso.



Un testimone: "Non parlava, sparava soltanto" - "Ero davanti alla porta e ho sentito questi scoppi. Forse tre o quattro. Mi sono buttato a terra. Ho guardato e ho visto la guardia colpita a terra, non so se fosse morto. L'uomo lanciava fumogeni ovunque. Poi si è diretto alla cassa e ha continuato a sparare. Sono fuggito", ha raccontato un testimone alla Abc. "Non ha detto nulla, ha soltanto iniziato a sparare".