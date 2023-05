Usa, sparatoria tra gang di motociclisti in Georgia: 2 morti e 4 feriti

Ancora vittime di armi da fuoco negli Usa.

Due persone sono rimaste uccise e quattro ferite in una sparatoria tra gang rivali di motociclisti a Augusta, in Georgia, dove sono stati esplosi oltre 150 colpi. E' successo in un club che faceva da base di una delle due gang. "Con la potenza di fuoco e la carneficina che abbiamo visto sulla scena, questo sarebbe potuto diventare un evento assai più orribile", ha detto lo sceriffodella Contea di Richmond, Richard Roundtree.