Usa, sparatoria ad Harlem: ucciso un atleta del basket universitario

Si chima Darius Lee, 21 anni, la vittima della sparatoria avvenuta ad Harlem ed è una star del basket universitario.

Secondo quanto riferisce la Cbs, oltre a Lee sono state colpite altre 8 persone di cui 6 uomini e una donna. Al momento non si conoscono i motivi della sparatoria. Sono ancora in corso le ricerche dell'uomo che ha fatto fuoco con una pistola che è stata ritrovata dalla polizia di New York