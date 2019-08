Usa, sparatoria a Dayton in Ohio: almeno nove i morti | Ucciso uno dei killer

Un'altra sparatoria negli Usa a Dayton in Ohio, a poche ore dalla strage di El Paso in Texas. A quanto riferiscono i media locali la polizia è intervenuta per spari in un distretto di arti e divertimento nel centro di Dayton. Si contano almeno nove morti. Sarebbero state infatti colpite più persone e sono intervenuti i soccorsi medici. Un possibile killer sarebbe stato ucciso dalla polizia.