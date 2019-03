Usa, si dimette il responsabile comunicazione della Casa Bianca

Si è dimesso il responsabile della comunicazione della Casa Bianca, Bill Shine. L'annuncio è arrivato subito dopo che il presidente Donald Trump ha lasciato Washington per recarsi in Alabama in visita alle zone colpite dal tornado. Secondo il comunicato diffuso dalla Casa Bianca, Shine sarà comunque coinvolto nella campagna per la rielezione di Trump alle presidenziali del 2020.