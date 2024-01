Usa, Senato approva legge-ponte per evitare shutdown: ora tocca alla Camera

Negli Usa il Senato ha approvato la legge di spesa-ponte per finanziare il governo federale fino a marzo ed evitare lo shutdown.

Il provvedimento passa ora alla Camera, che dovrebbe votarlo nelle prossime ore. La cosiddetta "continuing resolution" rinvia al 1° marzo la scadenza dei fondi per i dipartimenti di Agricoltura, Trasporti, Alloggi e Sviluppo urbano, Energia e per la Food and Drug Administration. Al contempo, viene spostata al 2 marzo la scadenza dei fondi per tutti gli altri dipartimenti, compresi Difesa, Lavoro e Istruzione.